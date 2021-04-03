فتح مرتقب لأجواء الطيران بين ليبيا وإيطاليا

‎‏ أعلن سفير ليبيا في إيطاليا، عمر الترهوني، أن هناك مهمة لمصلحة الطيران المدني ENAC لوفد من مجموعة ENAV ، ستزور ليبيا مطلع الأسبوع القادم، لتفقد المطارات الليبية لاستكمال الإجراءات الفنية استعدادًا لفتح الأجواء الطيران بين البلدين.

ووفق بيان للسفارة الليبية في إيطاليا، عقد الترهوني عددا من اللقاءات من خلال دعوات من وزراء بالحكومة الإيطالية، كان أولها لقاء وزير الخارجية لويغي دي مايو، ووزير الدفاع غوريني، ووزير الداخلية لوتشانا مورغيزي، للوقوف علي المشاريع المشتركة المتوقفة للدفع بها وتفعيلها، ومتابعة ما تم تنفيذه، كما تم الإعداد والترتيب لزيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى ليبيا، وهي تعتبر أول زيارة له خارج إيطاليا بعد تكليفه برئاسة الحكومة الإيطالية.

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كما أجرى الترهوني، أمس الجمعة، اجتماعا موسعا بوزارة الخارجية الإيطالية روما، ضم مدير الإدارة العامة السياسية والأمنية سبيباستيانو كاردي، والمبعوث الشخصي لوزير الخارجية الإيطالي السفير باسكوالي فيرارا بحضور مسؤول ملف التعاون بالسفارة الطيب الزروق.

وناقش اللقاء، كل الملفات المشتركة باستفاضة، والتي من أهمها تفعيل مشروع الطريق السريع واستكمال مشاريع مذكرات التفاهم المتعددة (الجمارك، وتبادل الرخص، والسجناء والمحكومين الموقعة بالأحرف الأولي).

وتابع البيان أن هذه اللقاءات، تأتي في إطار دعم وتأكيد العلاقات الليبية الإيطالية، وتفعيلا للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والتنسيق بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الإيطالية لتفعيل البرامج المشتركة، وتنفيذا للالتزامات التي عقدتها على نفسها السلطات الإيطالية تجاه ليبيا والشعب الليبي، من خلال تفعيل معاهدة الصداقة والبنود المتفق عليها‎.

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