الدبيبة ووفد حكومي يزور تاورغاء

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أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، زيارة إلى مدينة تاورغاء، لمتابعة التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن نحو تحقيق الاستقرار بها.

ورافق الدبيبة، وزير التعليم العالي، ووزير المواصلات وزير الدولة لشؤون المهجرين، وزير الدولة لشؤون الرئيس.

وقالت الحكومة، إن الزيارة تضمنت افتتاح القاعات الدراسية بمدينة تاورغاء التابعة لجامعة مصراتة.

وكان في استقبال الدبيبة والوفد المرافق له، رئيس المجلس المحلي، عبد الرحمن الشكشاك، وعدد من أعيان ووجهاء تاورغاء.

وأضافت الحكومة، أن الدبيبة أكد دعم الحكومة لكي يتحقق لمدينة تاورغاء الاستقرار الكامل وعودة النازحين مع توفير الخدمات اللازمة لذلك.

ونقلت عن الدبيبة، قوله: “عندما تقدمت لهذه المهمة قطعت وعدًا على نفسي بأن لا أدخر جهدًا لكي تعود الحياة إلى كل المدن الليبية، بحيث لا يكون هناك لا مشرد ولا محتاج داخل وخارج ليبيا.”

وأضاف، أن زيارته لمدينة تاورغاء، ستكون بداية عودة الحياة في المدينة لمجراها، وتفعيل عمل المؤسسات داخلها لتقديم الخدمات للمواطنين.

ودعا الدبيبة، نازحي المدينة القاطنين في مخيمات خارج المدينة للعودة لمدينتهم، وإغلاق المخيمات، مطمئنا أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم الخدمات ودعم أهالي المدينة في سبيل ذلك.

من جهته، شكر عميد بلدية تاورغاء، رئيس الحكومة والوفد المرافق له، على الزيارة، كما شكر كل من عمل على الاتفاق بين مصراتة وتاورغاء، ووقف ضد كل من حاول أن يستغل الملف خارجيا وداخليا.

وطالب عميد البلدية الحكومة، بالإسراع في صرف التعويضات لأصحاب البيوت المدمرة، وجبر الضرر، وصيانة البنية التحتية للمدينة، مؤكدًا دعمه لإقامة الانتخابات الخاصة بالبلدية.

كما وجه باسم أهالي تاورغاء الشكر، لكل من أسهم في استقبال أهالي تاورغاء، والتخفيف من معاناتهم طيلة السنوات الماضية.