وفد من الطيران المدني الإيطالي يزور ليبيا استعدادا لفتح الأجواء بين البلدين

التقى السفير الليبي في إيطاليا عمر الترهوني مع مدير الإدارة العامة السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الإيطالية سبيباستيانو كاردي وعدد من المسؤولين.

وقالت السفارة الليبية، في بيان لها، إن اللقاء الذي جرى أمس الجمعة، تفعيل مشروع الطريق السريع في ليبيا، واستكمال مشاريع مذكرات التفاهم المتعددة “الجمارك، وتبادل الرخص، والسجناء والمحكومين”.

وأضاف البيان أن وفدا من الطيران المدني الإيطالي، سيزور ليبيا مطلع الأسبوع القادم لاستكمال الإجراءات الفنية؛ استعدادا لفتح الأجواء بين البلدين

وأشارت السفارة إلى أن اللقاء تم خلاله الإعداد والترتيب للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى ليبيا، والتي تعد أول زيارة له إلى الخارج بعد توليه مهامه كرئيس للحكومة الإيطالية.

كما تأتي هذه اللقاءات في إطار دعم وتأكيد العلاقات الليبية الإيطالية، وتفعيلا للتعاون المشترك بين البلدين بمختلف المجالات، والتنسيق بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الايطالية، بحسب السفارة الليبية.