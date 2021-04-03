السودان يؤكد ضرورة خروج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا

ليبيا – أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، محمد حمدان دقلو، خلال لقائه خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على ضرورة خروج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا.

دقلو أضاف خلال لقائه المشري في النيجر وفقاً لوكالة “روسيا اليوم” أنه في حال وجود أي سوداني في ليبيا دون إذن السلطات الليبية فإنه يعد “مرتزقًا”، مشددًا على أنه في ظل الصلح بين الحكومة السودانية وقوى المعارضة يستطيع المعارضون السودانيون في الخارج العودة للسودان.

وأكد على أهمية التعاون الإيجابي بين البلدين في كافة المجالات، ولا سيما في الجانب الأمني وحماية الحدود.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية