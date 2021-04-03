منظمة الصحة العالمية: لا توجد معلومات حول موعد وصول شحنة اللقاحات لليبيا

نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، ما أعلنته اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا في ليبيا حول وصل اللقاح إلى البلاد.

وقالت المنظمة، في أحدث تقرير لها، إنه لا معلومات متاحة حول موعد وصول الشحنة الأولى من اللقاحات إلى ليبيا، التي تقدر بـ57 ألفًا و600 جرعة.

وأوضحت المنظمة، أن مرفق «كوفاكس» خصص عددًا أوليًّا من 292 ألفًا و800 جرعة من لقاح «إسترازينيكا» إلى ليبيا، في حين وافقت السلطات الليبية على اعتماد لقاحات «فايزر» و«إسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون» و«موديرنا» للاستخدام في البلاد، خلال حملة التطعيم، مع اعتماد جميع اللقاحات الأربعة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وفي تصريحات سابقة اليوم السبت، أكد هشام بن مسعود، العضو باللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا إن الجزء الأول من اللقاح وصل بالفعل إلى ليبيا.

ثم عاد عضوُ اللجنةِ الاستشاريةِ هشام بن مسعود ليؤكد في نفس اليوم، أنّ ميعاد وصول اللَقاح المضاد لفيروس كورونا هو الخامسِ من شهرِ إبريل الجاري، وذلك بعد تصريحه بانتهاء وصولِها إلى ليبيا.

وأوضح «بن مسعود»، في تصريحات صحفية، أن شِحنةِ اللَقاحِ تأخرت في الميناءِ وسوفَ تَصِلُ على متنِ طائرةِ الخطوطِ الليبيةِ الي مطارِ معتيقة يومَ الخامسِ من إبريل، دون ذكر سبب التأخير.