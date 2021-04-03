مصدر باللجنة العلمية الاستشارية لـ218: لقاح كورونا لم يصل ليبيا

نفى مصدر في اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا في تصريح خاص لقناة 218، السبت، الأخبار المتداولة عن وصول لقاح كورونا إلى ليبيا اليوم.

وأضاف المصدر أن ليبيا ما تزال تنتظر الشحنة التي ستأتي عبر الخطوط الليبية وسيتم استقبالها رسميا بحضور وزير الصحة واللجنة العلمية ومنظمة اليونيسف والإعلان عنها في مؤتمر صحفي.

وكان عضو اللجنة الدكتور حيدر السائح، كشف الأربعاء الماضي، أن أول شحنة من لقاح كورونا جاهزة في انتظار نقلها إلى ليبيا.

وقال بصفحته في “فيسبوك”، إنه “تمت مخاطبة الخطوط الجوية الليبية اليوم لاستقبال وشحن الطرد الخاص بشحة اللقاحات، وبذلك تكون أول شحنة من مجمع كوفاكس جاهزة في انتظار شحنها إلى الأراضي الليبية”.

وكان السائح أوضح في تصريح سابق لـ”218″، أن الدفعة الأولى من المطاعيم تتضمن حوالي 300 ألف جرعة من لقاح استرازينكا، مشيرا إلى وجود مشاورات واتفاقيات تبرمها حكومة الوحدة لاستيراد كميات كبيرة من اللقاحات بشكل عاجل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية