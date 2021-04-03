معلقاً على حضور المشري لحفل تنصيب رئيس النيجر.. امغيب: مجلس الدولة جاء عن طريق اتفاق يفترض أنه انتهى

ليبيا – تساءل عضو مجلس النواب سعيد امغيب قائلاً:” بأي صفه حضر خالد المشري حفل تنصيب رئيس النيجر محمد بازوم، مؤكدا أن مجلس الدولة الاستشاري جاء عن طريق اتفاق سياسي يفترض أنه قد أنتهى بعد التوافق على مخرجات حوار تونس.

امغيب قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نبارك للشعب النيجيري الصديق والجار تنصيب رئيسه الجديد الذي نرجو له التوفيق والسداد في قيادة هذا الشعب الأفريقي الجار والمهم وأن يتحقق على يديه الأمن والاستقرار والرخاء للشعب النيجيري”.

وأضاف “لاحظت كما لاحظ الجميع وجود خالد المشري في حفل تنصيب الرئيس وقد تم استقباله استقبال رئيس دولة وليس رئيس مجلس استشاري جاء عن طريق اتفاق سياسي يفترض أنه قد أنتهى بعد التوافق على مخرجات حوار تونس جنيف واختيار مجلس رئاسي جديد يفترض أنه الممثل السياسي الوحيد للدولة”.

وتابع: “رئيس حكومة الوحدة الوطنية شكل حكومته التي منحت الثقة وأدت قسم اليمين أمام البرلمان وهي الآن حكومة واحدة تمثل كل الشعب الليبي وترعى مصالحه في الداخل والخارج إذاً بأي صفة حضر المشري حفل تنصيب رئيس النيجر؟ ومن يتحمل المسؤولية إن كان هذا خطأ كما اتصور؟ أم أن الاصدقاء في النيجر لم يعلموا بما تم التواصل إليه في جنيف ام أنهم لا يعترفون به؟”.