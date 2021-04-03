المنفي: ليبيا تسعى إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لوزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته.

وكشف المنفي خلال اللقاء الذي عقد اليوم السبت في طرابلس، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، أن ليبيا تسعى خلال الفترة الحالية لتفعيل الاتحاد بالتعاون مع الدول الأخرى بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد، مبينا أن ليبيا ستوجه قريبا دعوة لبدء التئام اجتماعات اتحاد دول المغرب العربي المتوقفة على مختلف المستويات.

ووفق بيان لإعلام الرئاسي، فقد شدد المنفي على “عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وما يربطهما من قواسم وتاريخ مشترك مغاربي وعربي وإسلامي، ما يحتم ضرورة العمل على تعزيز وتفعيل علاقات التعاون والدفع بها إلى الأمام”.

من جهته، سلّم وزير الخارجية الموريتاني، المنفي، رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وأكد على عمق العلاقات بين البلدين، وحرص بلاده على تعزيز العلاقات والدفع بمختلف أوجه التعاون الثنائي نحو الأمام.

وشدد على دعم موريتانيا الكامل لتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي ودعمها الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

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