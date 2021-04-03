شركة الكهرباء: سرقة أسلاك ضغط عال ومتوسط لمسافة 5200 متر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك ضغط عال ومتوسط لمسافة 5200 متر، ما أدى لفصل التغذية عن عدد من المحولات.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إنه تم سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 1400 متر من 30 الحشان، التابع لدائرة توزيع النجيلة بإدارة توزيع الجفارة، مما تسبب في فصل التغدية على نحو 6 محولات ومحطة جاهزة الضمان.

ولفتت الشركة إلى سرقة أسلاك ضغط منخفض أيضا، مسافة 3200 متر بدائرة توزيع السواني، كما تم بدائرة توزيع قصر بن غشير سرقة 600 متر أسلاك ضغط عالٍ، مما تسبب في فصل التغدية على نحو 3 محولات.

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