الدبيبة يدعو “نازحي تاورغاء” للعودة.. ويتعهد بدعم المدينة

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، نازحي تاورغاء القاطنين في مخيمات خارج المدينة للعودة إلى مدينتهم وإغلاق المخيمات، مطمئنا بأن الحكومة لن تتوانى عن تقديم الخدمات ودعم أهالي المدينة.

جاءت تصريحات الدبيبة خلال زيارة إلى مدينة تاورغاء، رفقة وزير التعليم العالي، ووزير المواصلات وزير الدولة لشؤون المهجرين، وزير الدولة لشؤون الرئيس، لمتابعة التقدم في تحقيق الاستقرار فيها، وتخللها افتتاح القاعات الدراسية التابعة لجامعة مصراتة في مدينة تاورغاء.

ووفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فقد أكد الأخير على دعم الحكومة لتحقيق الاستقرار الكامل لمدينة تاورغاء وعودة النازحين مع توفير الخدمات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أنه قطع وعدا بأن لا يدخر جهدا لتعود الحياة إلى كل المدن الليبية، بحيث لا يكون هناك مشرد ومحتاج داخل ليبيا وخارجها.

ولفت الدبيبة إلى أن زيارته لمدينة تاورغاء، “ستكون بداية عودة الحياة في المدينة إلى مجراها، وتفعيل عمل المؤسسات داخلها لتقديم الخدمات للمواطنين”.

من جهته، طالب رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، الحكومة بالإسراع في صرف التعويضات لأصحاب البيوت المدمرة، وجبر الضرر، وصيانة البنية التحتية للمدينة.

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