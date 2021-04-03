أبرز مطالب الشكشاك لحكومة الوحدة أثناء زيارة الدبيبة إلى تاورغاء

أخبار ليبيا24

طالب، عميد بلدية تاورغاء الحكومة، عبد الرحمن الشكشاك، السبت، حكومة الوحدة الوطنية بالإسراع في صرف التعويضات لأصحاب البيوت المدمرة، وجبر الضرر، وصيانة البنية التحتية للمدينة.

وأكد الشكشاك، في بيان لحكومة الوحدة حول زيارة رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبية، إلى تاورغاء، دعمه لإقامة الانتخابات الخاصة بالبلدية.

ووجه الشكشاك، باسم أهالي تاورغاء الشكر، لكل من أسهم في استقبال أهالي تاورغاء، والتخفيف من معاناتهم طيلة السنوات الماضية.

كما شكر الشكشاك، كل من عمل على الاتفاق بين مصراتة وتاورغاء، ووقف ضد كل من حاول أن يستغل الملف خارجيا وداخليا.