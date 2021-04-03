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وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية تزور بنغازي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تسلمت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، مهام الهيئة العامة للثقافة في بنغازي التابعة للحكومة المؤقتة المنتهية ولايتها.

ووصلت الوزيرة إلى بنغازي اليوم السبت، وكان في استقبالها كل من محمود أمجبر، رئيس هيئة الثقافة والإعلام السابق، ورافع الفاخري مدير إدارة المشروعات، وأسامة الزروق مدير الشئون الإدارية والمالية وحمد أبوجازية مدير المكتب الإعلامي بالهيئة.

ورافق الوزيرة في هذه الزيارة كل من مدير إدارة المشروعات بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، وعدد من الإداريين والمستشارين بالوزارة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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