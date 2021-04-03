خارجية موريتانيا: ندعم تنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي

أكد وزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشخ أحمد خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش الموريتاني دعم موريتانيا الكامل لتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكذلك على دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في كافة المحافل المشتركة عربيا ومغاربيا وأفريقيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن ولد الشيخ أحمد سلم المنفي رسالة خطية من رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.

ونقل وزير الخارجية تهنئة رئيس بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لاتفاق الليبيين على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة وحصولها على ثقة مجلس النواب، مؤكدا على عمق العلاقات القائمة بين البلدين ومحبة وتقدير الشعب الموريتاني للشعب الليبي ، وحرص بلاده على تعزيز العلاقات والدفع بمختلف أوجه التعاون الثنائي لخير الشعبين .

من جانبها أكدت وزير الخارجية نجلاء المنقوش على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى عراقة ومتانة الروابط الأخوية والقواسم المشتركة بين البلدين.

وشددت المنقوش على أن ليبيا وموريتانيا يشتركان في تجمعات ومنظمات مختلفة مغاربيا وعربيا وأفريقيا، وفي إطار التعاون الإسلامي، وبالتالي مجالات التشاور متنوعة ما يستلزم التعاون والتنسيق من خلال تكثيف اللقاءات والاجتماعات الثنائية خلال الفترة القادمة لبحث مختلف أوجه التعاون السياسية والاقتصادية والأمنية وفي مختلف المجالات .

كما شكرت المنقوش موريتانيا رئاسة وحكومةً لحرصها على زيارة ليبيا وتقديم التهنئة والدعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدة بأن هذه الزيارة بمثابة رسالة هامة لإظهار التضامن العربي والمغاربي مع الشعب الليبي وتطلعاته في الأمن والاستقرار .

وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين وعلى أهمية تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

كما أكد الجانبان على أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته، وعلى دور دولة ليبيا باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد، في الدعوة لعقد اجتماعاته في أقرب الآجال وعلى مختلف المستويات وذلك تلبية لتطلعات الشعوب المغاربية في الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.