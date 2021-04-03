استياء للمرتزقة السوريين في ليبيا بسبب توقف عودتهم إلى بلادهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الدفعة الأخيرة من المرتزقة الذين غادروا ليبيا يوم 25 مارس الماضي لم يعودوا إلى سوريا حتى الآن، موضحا أن الجانب التركي، لايزال يراوغ بملف العودة، وسط استياء متواصل من قبل المقاتلين المتواجدين هناك، لاسيما بأن أوضاعهم سيئة جدا من حيث عدم حصولهم على رواتبهم ورغبتهم الشديدة بالعودة.

المرصد ذكر، في تقرير له، أن هناك مجموعة مؤلفة من نحو 380 مقاتل من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، وصلت الأراضي التركية خلال الأيام الماضية، ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة، فيما إذا جرى نقلها إلى ليبيا من تركيا أم لمنطقة أخرى أم أنها لاتزال في تركيا.

وأشار المرصد إلى الاستياء الكبير في أوساط المرتزقة من حملة الجنسية السورية المتواجدين على الأراضي الليبية، في ظل توقف عودتهم إلى بلادهم مرة أخرى منذ يوم 21 مارس الماضي، رغم عودة دفعة مؤلفة من 120 مقاتلا من فصيل السلطان مراد إلى سوريا من ليبيا.

وأعرب عن خشيته من أن عودة قلة قليلة منهم بمثابة مناورة تركية وعودة إعلامية فقط لا غير، حيث إن هناك أكثر من 6630 مرتزقا لايزالون في ليبيا، ناقلا عن مصادر من داخل المرتزقة، تؤكد أن هناك نوايا تركية لإبقاء مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية هناك، كما أن الكثير من المرتزقة لا يرغبون بالعودة إلى سوريا، بل يريدون الذهاب إلى أوروبا عبر إيطاليا.

كما أفادت مصادر المرصد السوري من منطقة عفرين، بأن أبو عمشة قائد فصيل السلطان سليمان شاه، يقوم بتجهيز دفعة من مقاتليه لإرسالهم إلى تركيا، ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن وجهتهم بعد ذلك ويعتقد أنها ليبيا، مضيفة أنه قال للمقاتلين بأن رواتبهم الشهرية ستكون 500 دولار، ومن المرتقب أن تخرج الدفعة إلى تركيا خلال الساعات القادمة.

وكان المرصد نشر الشهر الماضي بأن أوامر جاءت للمقاتلين السوريين الموالية لأنقرة والمتواجدين داخل الأراضي الليبية، بالبدء بتجهيز أمتعتهم وأنفسهم تحضيراً لعودتهم إلى سوريا، وجاءت الأوامر من قبل الجانب التركي الذي أرسل “المرتزقة” إلى ليبيا لحماية مصالحه هناك.

وسبق وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن الدفعة المؤلفة من 120 مقاتلا من المرتزقة السوريين التابعين لفصيل السلطان مراد، والتي غادرت ليبيا قبل يومين من يوم الـ24 مارس الجاري، عادت إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين بسوريا.

وأوضح، في مداخلة عبر قناة “العربية” السعودية”، أنه مع دخول هذه الدفعة الأراضي السورية خرجت دفعة أخرى من المرتزقة السوريين تابعين لـ”أبو عمشة” المعروف بفصيل سليمان الشاه، في اتجاه تركيا لتلقي التدريب، دون أن يكون معلوما وجهتها التالية، وهل تنتقل إلى ليبيا أم لا.

وأشار إلى أن المجموعة الجديدة المتوجهة إلى تركيا خرجت برواتب قدرها 500 دولار فقط، بينما كانت رواتب الـ120 العائدين من ليبيا محددة بـ 2000 دولار، رغم أن كثيرا منهم لم يتقاضوا رواتبهم، منوها بحديث أجراه مع أحد العائدين أكد خلاله تأخر رواتبهم.

وعن سبب سحب تركيا لمجموعة من المرتزقة من ليبيا قال إنها قد تكون مناورة من الجانب التركي للإيحاء بأنها تلتزم بسحب مرتزقتها نتيجة للضغوط الدولية، مؤكدا أن ليبيا لا يزال بها 6500 مرتزق لحماية القواعد التركية بها، متوقعا أن تبقى تركيا على تواجدها في ليبيا وعدم رغبتها بسحب قواتهامن ليبيا في الفترة الحالية.

وأكد عدم ثقته بحديث الحكومة التركية عن قبولها باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا القاضي ضمن بنوده بإخراج القوات الأجنبية، مؤكدا أن التجارب أثبتت أن تركيا لا تفي بوعودها ولا تلتزم بما تعلن القبول به بل دائما تميل إلى المناورة، مستدركا بأنه لا يمكن توقع إلى أي مدى يمكن أن تظل محتفظة بقدرتها على المناورة.