بحث المشروعات التنموية بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد صباح اليوم السبت بديوان وزارة الموارد المائية الاجتماع التقابلي الأول لوزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية مع مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي .

وتمت خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال منها مناقشة تقرير نشاطات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بكل ربوع ليبيا الحبيبة لسنة 2020 م .

وتم خلال الاجتماع بحث المشروعات التنموية بالباب الثالث لسنة 2021، ومناقشة خطة الطوارئ الخاصة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وما يستجد من أعمال ومناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركة .