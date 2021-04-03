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بحث المشروعات التنموية بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد صباح اليوم السبت بديوان وزارة الموارد المائية الاجتماع التقابلي الأول لوزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية مع مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي .

وتمت خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال منها مناقشة تقرير نشاطات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بكل ربوع ليبيا الحبيبة لسنة 2020 م .

وتم خلال الاجتماع بحث المشروعات التنموية بالباب الثالث لسنة 2021، ومناقشة خطة الطوارئ الخاصة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وما يستجد من أعمال ومناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركة .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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