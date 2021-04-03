سرقات جديدة تطال آلاف الأمتار من أسلاك الكهرباء

سجلت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، اعتداء جديدا على الشبكة تمثل في سرقة أسلاك ضغط عال بمسافة 1400 متر من 30 الحشان التابع لدائرة توزيع النجيلة بإدارة توزيع الجفارة.

وقالت الشركة في بيان، إن هذه السرقة تسببت في فصل التغذية عن نحو 6 محولات ومحطة جاهزة الضمان.

كما أعلنت الشركة سرقة أسلاك ضغط منخفض بمسافة 3200 متر بدائرة توزيع السواني، كما تم بدائرة توزيع قصر بن غشير سرقة 600 متر من أسلاك الضغط العالي مما تسبب في فصل التغذية عن نحو 3 محولات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية