وزير الصحة يتفقد معهد الأورام في مصراتة

زار وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، المعهد القومي القومي لعلاج الأورام بمصراتة.

وكان في استقبال الزناتي مدير عام معهد الأورام الدكتور محمد الفقيه وعدد من الأطباء ورؤساء الأقسام الإدارية بالمعهد.

وافتتح الوزير خلال الزيارة قسم الأشعة العلاجية وقسم نخاع العظم، وتفقد مركز العزل بالأورام، واطلع على آلية سير العمل ومناقشة بعض العراقيل والمشاريع بالمعهد.

وأهدت إدارة المعهد درعا درع للوزير من قبل إدارة المعهد، وكذلك تسليم درع لشركة البحار الدولية المنفدة لقسم الأشعة العلاجية