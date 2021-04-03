ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 April, 2021

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ،السبت ،عن بداية أعمال ترميم و صيانة كوابل الألياف البصرية ( Optical fiber ) بحقل المبروك النفطي.

حيث كان هذا المشروع متوقفا منذ الهجوم الارهابي سنة 2015 على الحقل، وهو من المشاريع التي تم التعاقد على تنفيذها بين المؤسسة الوطنية للنفط و شركة الجيل الجديد، لربط جميع الحقول النفطية بشبكة الاتصالات الألياف البصرية، و المنفذ لهذا المشروع هو شركة البنية المتطورة.

مع العلم ان حقل المبروك كان ينتج قبل ان يتم تدميره حوالي 34 الف برميل في اليوم وقد قام السيد رئيس لجنة الادارة لشركة مبروك للعمليات النفطية في الفترة الماضية بزيارة للحقل وتفقد الوضع العام وتوفير الحراسة المناسبة واعطى الاذن الى الفرق الفنية للتجهيز والمباشرة في عمليات التقييم والتنظيف استعدادا لاعادة تاهيله.

كما تم الاتفاق بين شركة الواحة وشركة مبروك على ان يتم التنسيق بينهما وتوحيد الجهود لوضع حقلي الباهي التابع لشركة الواحة والمبروك لوضع خطة عمل من اجل تاهيل الحقلين بمعدات مبكرة مشتركة نظرا لقرب المسافة بينهما، الى حين ان يتم التقييم النهائي للحقلين واعادة انشاء معدات انتاج مناسبة لكليهما.