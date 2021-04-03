وزير الاقتصاد ييحث وضع آلية عمل مشتركة مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وضع آلية عمل مشتركة بين الوزارة ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير اليوم السبت ضمَ وكيل الوزارة ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وحضره عدد من مدراء الإدارات بالوزارة وعدد من الأكاديميين والمختصين في علوم الأغذية والصحة الحيوانية.

وناقش الاجتماع سُبل وضع آلية عمل بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية في القيام بزيارات ميدانية للأنشطة التجارية، وسبل تضمين المركز في إعداد التقارير الفنية لمنح إذن مزاولة النشاط التجاري وفق المواصفات والاشتراطات القياسية المعتمدة.

وأبدى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عددا من الملاحظات الصحية والفنية بشأن استيراد الكبد المجمد، موضحاً عددا من العراقيل التي تواجه المركز في إجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة بسبب نقص الإمكانيات التقنية من معدات ومختبرات ذات مواصفات عالية .

وأثنى الوزير على دور المركز بكافة المناطق ومتابعته المستمرة للأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الضبطية.

وأكد الحويج على ضرورة التواصل المستمر بين الجهات الإشرافية والرقابية والضبطية لإنجاز المهام والأعمال المشتركة.

وشدد الوزير على أن تتحمل كافة الجهات مسؤولياتها والاضطلاع باختصاصاتها الممنوحة لها وفق التشريعات واللوائح، ووضع مصلحة المستهلك أولوية لازمة وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن.