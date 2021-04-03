بلدية سرت تكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على تعبئة السيارات بالوقود

نفت بلدية سرت ما تداولته عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، حول فرض رسوم تقدر بدينارين وثلاثة دنانير على تعبئة السيارات بالوقود.

وأكدوا البلدية، في بيان لها، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأن البلدية غير ملزمة بذلك، وستتابع مع شركات الخدمات النفطية العاملة بسرت ملف الرسوم الذي فرض سابقًا.

وطالبت بلدية سرت محطات الوقود بالمدينة، بعدم فرض أي رسوم مالية على أصحاب المركبات، عند تعبئة سياراتهم بالوقود.

وشددت البلدية على عدم قيامها بفرض أي رسوم إضافية على أصحاب المركبات الآلية عن دخولهم، أي محطة وقود باستثناء قيمة البنزين فقط.