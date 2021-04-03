ميناء بنغازي يستقبل 3 سفن تحمل 428 حاوية و10 آلاف طن ذرة صفراء

استقبل ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل الحاويات (شارلي) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 271 حاوية بضائع مختلفة.

ووفق الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، دخلت أيضا إلى الميناء السفينة (لونا أف) الخط الملاحيMSC ، الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للوكيلات الملاحية، وعلى متنها 157 حاوية بضائع وسلع متنوعة..

وكذلك دخلت سفينة نقل الحبوب (هارموني) الوكيل الملاحي لشركة الربان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 10 آلاف و500 طن من حبوب الذرة الصفراء.

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