اللجنة الاستشارية الطبية طبرق تكشف إحصائية إصابات كورونا

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، إحصائية الإصابات بفيروس كورونا، اليوم السبت، مؤكدة أنة تم سحب عدد من العينات وكانت نتائجها تسجيل عدد 4 حالة موجبة .

وكشفت اللجنة الطبية الاستشارية طبرق عن عدد حالات الإصابات والوفيات وكذلك حالات الشفاء من فيروس كورونا خلال شهر مارس.

وقالت اللجنة الطبية الاستشارية طبرق في إيجاز صحفي، قام فريق الرصد والتقصى والاستجابة السريعة طبرق بسحب 230 عينة ما بين اشتباه ومخاطين بقس العزل بمركز طبرق الطبي وتم تسجيل 124 حالة موجبة حيث تماثلت للشفاء 45 حالةبينما 68 حالة لازالت نشطة موزعة بين الحجر المنزلي والحجر الصحي فيما توفت 11 حالة .

وأوضحت اللجنة، أن حالات الأعمار كالتالين37 حالة متوسطة العمر ممن 10 سنوات إلى 50 سنةن و 87 حالة أكبر من 50 سنة، ومنهم 61 ذكرا و 63 أنثى.