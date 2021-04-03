ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 April, 2021

عقد ظهر اليوم السبت ،اجتماع ضم مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ” عميد محمد فتح الله ” ومعاونه ” عميد . عبدالباسط فرارة ” وبحضور ” رائد . عبدالباسط الشائبي ” بصفته رئيس مكتب الأمن والاستقبال التابع للادارة والمكلف بحراسة وتأمين ديوان وزارة الداخلية..

وتم خلال الإجتماع مناقشة موضوع تأمين ديوان الوزارة وذلك من خلال مضاعفة الجهد وفق أسس وقواعد عملية على أرض الواقع.

وكما تم أيضاً التطرق إلى ما تم اتخاذه خلال الفترة الأخيرة من خطوات ملموسة في ذات الشأن، مما سينعكس ايجاباً حول عملية التأمين ويسهم في تعزيز إجراءات الحراسة وذلك بالاعتماد على كوادر الدعم المركزي وخبرتهم في هذا المجال..

هذا وتم خلال الإجتماع وضع بعض الترتيبات بشأن أداء واجب حراسة المؤسسات والمواقع المختلفة التي تتولى الادارة العامة للدعم المركزي حراستها وتأمينها، ومناقشة بعض الصعاب التي كانت تعترض منتسبي مكتب تأمين ديوان وزارة الداخلية وتوفير بعض الاحتياجات الهامة لعناصره حتى يتمكنوا من تأدية مهامهم المسندة إليهم بالشكل المطلوب..

وكما تم مناقشة الخطط الأمنية والتكليفات التي تصدر عن الادارة بشأن تأمين سير العملية الانتخابية التي تنتظم بين الحين والاخر بعدة مجالس بلدية في ربوع الوطن .