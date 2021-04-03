وزير الاقتصاد يبحث تطوير البنية التحتية مع شركات صينية

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، السبت، اجتماعًا ضمَ عديد الشركات الصينية الحكومية والخاصة؛ لبحث سُبل التعاون في مجالات الاستثمار وتطوير البنية التحتية بالدولة.

وخلال اللقاء، استعرض الوفد نشاط الشركات الصينية في مجالات الإنشاءات، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، وتطوير البنية التحية، كما تطرق لعدد من المشاريع التي أشرفت على تنفيذها بالدول العربية والأفريقية ومنها قيد التنفيذ، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الاقتصاد بموقع «فيسبوك».

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وأكد وزير الاقتصاد والتجارة تطلع حكومة الوحدة الوطنية إلى تعزيز التعاون مع الشركات الصينية والأجنبية بشكل عام لتنفيذ عديد المشاريع الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية بكل المناطق بالدولة في مجالات الطاقة والمواصلات والإسكان والمرافق العامة.

وأوضح الوزير أن الدولة الليبية لديها قوانين وتشريعات توفر الأمان والحماية للمستثمرين، وستعمل على توفير كل التسهيلات للشركات الأجنبية حتى تتمكن من تنفيذ المشاريع المستهدفة بجميع المناطق بالدولة.

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