بلدية سرت تؤكد عدم فرض رسوم على الوقود

أهابت بلدية سرت بكافة سائقي المركبات الآلية عدم دفع أي رسوم إضافية لمحطات الوقود في البلدية عند القيام بتعبئة سيارتهم بالوقود.

وأكدت البلدية في بيان، السبت، عدم قيامها بفرض أي رسوم إضافية على أصحاب المركبات الآلية عن دخولهم أي محطة وقود باستثناء قيمة البنزين فقط.

ونفت بلدية سرت الأخبار التي أُشيعت في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بأنها فرضت رسوما تقدر ما بين دينارين وثلاثة دنانير.

وأكدت أن “هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وأنه على جميع محطات الوقود في سرت وضواحيها عدم فرض أي رسوم إضافية مالية نهائيا”.

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