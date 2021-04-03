ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

03 April, 2021

قال رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية ،مساء السبت ،إن الانتخابات البلدية هي امتداد للاستحقاق الانتخابي القادم في 24 ديسمبر 2021.

وأوضح بن تاهية ،خلال مؤتمر صحفي ،أن سوق الجمعة هي البلدية رقم 40 في الدورة الثانية لانتخاب المجالس البلدية التي قامت بها اللجنة المركزية، مشيرا إلى أن نسبة المقترعين من الرجال بلغت 73% بينما بلغت نسبة المقترعين من النساء 27بالمئة .

وأضاف رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن العملية الانتخابية جرت بشكل سلس في جميع المراكز التي يقدر عددها بـ53 مركزا، ولم تسجل أي خروقات خاصة مع حسن التنظيم والالتزام بالإجراءات الأمنية والاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا.

و أشار بن تاهية ،إلى أن النسبة الإجمالية للمقترعين في انتخابات بلدية سوق الجمعة بلغت 20 بالمئة من أكثر من 48 ألف ناخب وناخبة بالبلدية.