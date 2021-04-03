ليبيا
اللجنة القانونية تجتمع بتونس للفصل في قاعدة الانتخابات
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
03 April, 2021
أكدت مصادر بملتقى الحوار السياسي أن اللجنة_القانونية ستعقد اجتماعاً يوم الأربعاء القادم بمدينة تونس وسيستمر الاجتماع لمدة ثلاثة أيام للفصل في قاعدة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا “يان كوبيش” ،طالب في تصريحات سابقة ،بضرورة التفكير في بعض الطرق البديلة الأخرى للاتفاق على قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات في ليبيا بحلول الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك لضمان القيام بالتحضيرات اللازمة وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الجاري.
يشار إلى أنّ عمل اللجنة القانونية المكلفة هو تسهيل عملية الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية للانتخابات.
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