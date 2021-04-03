ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

03 April, 2021

أكدت ‏مصادر بملتقى الحوار السياسي أن اللجنة_القانونية ستعقد اجتماعاً يوم الأربعاء القادم بمدينة تونس وسيستمر الاجتماع لمدة ثلاثة أيام للفصل في قاعدة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا “يان كوبيش” ،طالب في تصريحات سابقة ،بضرورة التفكير في بعض الطرق البديلة الأخرى للاتفاق على قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات في ليبيا بحلول الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك لضمان القيام بالتحضيرات اللازمة وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الجاري.

يشار إلى أنّ عمل اللجنة القانونية المكلفة هو تسهيل عملية الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية للانتخابات.