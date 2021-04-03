ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

03 April, 2021

حذر عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر ،من تجاوز الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي أنجزته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

وقال الشاطر في تغريدة له،” تركيزا دوليا ومحليا على الالتزام بموعد نهاية العام لإجراء الانتخابات، واعتبر أن الخطر القاتل- حسب وصفه- يكمن في إجراء انتخابات رئاسية من دون إقرار الدستور من الشعب، مشيرا إلى مساع ومحاولات خارجية لتزوير الانتخابات”.