الدبيبة يصدر تعليماته بتشكيل لجنة وزارية لتلبية احتياجات ترهونة العاجلة

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء السبت، مدينة ترهونة رفقة وفد وزاري، للاطلاع على الأوضاع في المدينة، حيث أصدر الدبيبة تعليماته بتشكيل لجنة وزارية تتولى مهمة تلبية الاحتياجات العاجلة لأهالي المدينة.
وتتشكل اللجنة برئاسة وزير الداخلية العميد خالد مازن، وعضوية وزير الحكم المحلي بدر الدين الصادق التومي، ووزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبو بكر الكيلاني، وعضوية مكتب النائب العام، حسب بيان نشرته وزارة الداخلية على صفحتها بموقع «فيسبوك».
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وقال العميد خالد مازن إن الوزارة اتخذت كل الإجراءات القانونية وفق اختصاصها فيما يتعلق بالبلاغات عن المفقودين وأماكن المقابر المحتمل وجود ضحايا بها، وتعهد بتكثيف جهود الأجهزة الأمنية وتسريع وتيرة أعمال التعرف على المفقودين وفتح باقي المواقع المتوقع بأن تكون بها مقابر جماعية.
كما تعهد الوزير بملاحقة مرتكبي جرائم المقابر الجماعية، والجرائم الجنائية في الداخل والخارج الصادرة في حقهم أوامر قبض من النائب العام، موضحًا أن «الوزارة بصدد تفعيل وتنظيم عمل الأجهزة الأمنية ما يحقق استتباب الأمن داخل المدينة»، حسب البيان.
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