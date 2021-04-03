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دعم تونسي جزائري للمسار السياسي في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دول الجوار حاضرة أيضا في سلسلة التوافقات حول الملف الليبي، بتأكيد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ونظيره الجزائري صبري بوقادوم، دعمهما السلطة الجديدة في ليبيا للوصول إلى الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال زيارة للوزير الجزائري إلى تونس ولقائه الجرندي، ووفق بيان الخارجية التونسية فإن الجانبين تطرقا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها الملف الليبي، وقد شدد الوزيران التونسي والجزائري، على أهمية دعم السلطة التنفيذية الجديدة لإنجاح المسار السياسي الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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