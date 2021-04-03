نسبة الاقتراع في انتخابات بلدية سوق الجمعة 20%

بلغت نسبة الاقتراع في انتخابات بلدية سوق الجمعة، التي جرت السبت، 20 بالمائة، بعد إغلاق الصناديق في الساعة السابعة مساء، دون تسجيل أي خروقات أمنية، وفق ما أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

ومنذ ساعات الصباح فتح 25 مركزا الأبواب لاستقبال أكثر من 48 ألف ناخب وناخبة، وأوضحت اللجنة أن المتنافسين موزعين على 9 قوائم، منها 2 من النساء و 5 من ذوي الإعاقة، ويشارك في مراقبة العملية الانتخابية 181 مراقبا من عشر منظمات مختلفة.

وقام رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية ورئيس اللجنة الفرعية عبد الحكيم التريكي، بجولة تفقدية لعدد من مراكز الاقتراع، شارك فيها وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وذلك للوقوف على سير العملية الانتخابية.

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