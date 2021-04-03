بلدية سرت نافية حظر التجوال بسبب كورونا: لم يحدد بعد

نفت بلدية سرت ما تم تداوله بأنة تم حظر التجوال في المدينة وضواحيها بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى القرارات سوف تتخذ بناء على توصيات فرع المركز الوطني لمكافحة كورونا بالبلدية.

وأكد الناطق الرسمى للمجلس التسييري لبلدية سرت رئيس لجنة الإعلام لمكافحة فيروس كورونا في إيجاز صحفي للبلدية، أن رفع حظر التجول بالمدينة وضواحيها لم يحدد بعد، أن اجتماعا موسعا للجنة الطبية لمكافحة فيروس كورونا والجهات دات العلاقة ستعقد أجتماعا يوم غدا لتقيم الوضع الوبائى بالمدينة وفقا لتقرير فرع المركز الوطنى لمكافحة الأمراض بسرت ولجنة فريق الرصد وملاحظات اللجنة وكدلك ملاحظات رئيس المجلس حول تقرير لجنة اصحاب الانشطة التجارية وغيرها