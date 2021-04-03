وزير الداخلية: نعمل على تنظيم الأجهزة الأمنية في ترهونة  

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم السبت مدينة ترهونة، برفقة وفد وزاري للوقوف على احتياجات المدينة.

وأكد الدبيبة خلال الزيارة على ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لأهالي ترهونة، وأصدر تعليماته بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية عميد خالد مازن، وعضوية وزير الحكم المحلي بدر الدين الصادق التومي ووزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبو بكر الكيلاني، وعضوية مكتب النائب العام، لتتولى هذه اللجنة معالجة الملفات والطلبات لأهالي ترهونة.

من جانبه، أكد وزير الداخلية على أن الوزارة قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية وفق اختصاصها فيما يتعلق بالبلاغات عن المفقودين وأماكن المقابر المحتمل وجود ضحايا بها.

وتعهد الوزير بتكثيف جهود الأجهزة الأمنية وتسريع وتيرة أعمال التعرف على المفقودين وفتح باقي المواقع المتوقع بأن تكون بها مقابر جماعية.

كما تعهد أيضاً بملاحقة الجناة مرتكبي جرائم المقابر الجماعية، والجرائم الجنائية في الداخل والخارج الصادرة في حقهم أوامر قبض من النائب العام.

وأوضح أن الوزارة بصدد تفعيل وتنظيم عمل الأجهزة الأمنية مما يحقق استتباب الأمن داخل المدينة.