وزير الداخلية: نعمل على تنظيم الأجهزة الأمنية في ترهونة  

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم السبت مدينة ترهونة، برفقة وفد وزاري للوقوف على احتياجات المدينة.
وأكد الدبيبة خلال الزيارة على ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لأهالي ترهونة، وأصدر تعليماته بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية عميد خالد مازن، وعضوية وزير الحكم المحلي بدر الدين الصادق التومي ووزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبو بكر الكيلاني، وعضوية مكتب النائب العام، لتتولى هذه اللجنة معالجة الملفات والطلبات لأهالي ترهونة.
من جانبه، أكد وزير الداخلية على أن الوزارة قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية وفق اختصاصها فيما يتعلق بالبلاغات عن المفقودين وأماكن المقابر المحتمل وجود ضحايا بها.
وتعهد الوزير بتكثيف جهود الأجهزة الأمنية وتسريع وتيرة أعمال التعرف على المفقودين وفتح باقي المواقع المتوقع بأن تكون بها مقابر جماعية.
كما تعهد أيضاً بملاحقة الجناة مرتكبي جرائم المقابر الجماعية، والجرائم الجنائية في الداخل والخارج الصادرة في حقهم أوامر قبض من النائب العام.
وأوضح أن الوزارة بصدد تفعيل وتنظيم عمل الأجهزة الأمنية مما يحقق استتباب الأمن داخل المدينة.
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