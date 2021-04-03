رئيس “محلي تاورغاء”: نشكر الدبيبة وندعو الحكومة للإسراع في صرف التعويضات وصيانة البنية التحتية

وجه رئيس المجلس المحلي تاورغاء، عبد الرحمن الشكشاك، الشكر إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والوفد المرافق له، لزيارتهم المدينة.

كما شكر الشكشاك كل من عمل على الاتفاق بين مصراتة وتاورغاء، ووقف ضد كل من حاول أن يستغل الملف داخليًا وخارجيًا.

وطالب الشكشاك، الحكومة، بالإسراع في صرف التعويضات لأصحاب البيوت المدمرة، وجبر الضرر، وصيانة البنية التحتية للمدينة.

وأكد رئيس المجلس المحلي دعمه لإقامة الانتخابات الخاصة بالبلدية، كما وجه باسم أهالي تاورغاء الشكر، لكل من أسهم في استقبال أهالي تاورغاء، والتخفيف من معاناتهم طيلة السنوات الماضية.

وقام الدبيب، اليوم السبت، بزيارة مدينة تاورغاء، لمتابعة التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن نحو تحقيق الاستقرار بها.

ورافق رئيس الحكومة، خلال الزيارة، التي تضمنت افتتاح القاعات الدراسية بمدينة تاورغاء التابعة لجامعة مصراتة، وزراء التعليم العالي، والمواصلات، ووزير الدولة لشؤون المهجرين، ووزير الدولة لشؤون الرئيس.

وكان في استقبال رئيس الحكومة، والوفد المرافق له، عند وصول المدينة، رئيس المجلس المحلي، وعدد من أعيان ووجهاء مدينة تاورغاء.

وألقى رئيس الحكومة خلال الزيارة، كلمة أكد فيها دعم الحكومة لكي يتحقق لمدينة تاورغاء الاستقرار الكامل وعودة النازحين مع توفير الخدمات اللازمة لذلك.

وقال «الدبيبة»: عندما تقدمت لهذه المهمة قطعت وعدًا على نفسي بأن لا أدخر جهدًا لكي تعود الحياة إلى كل المدن الليبية، بحيث لا يكون هناك لا مشرد ومحتاج داخل وخارج ليبيا.

وأضاف أن زيارته لمدينة تاورغاء، ستكون بداية عودة الحياة في المدينة لمجراها، وتفعيل عمل المؤسسات داخلها لتقديم الخدمات للمواطنين.

ودعا رئيس الحكومة ، نازحي المدينة القاطنين في مخيمات خارج المدينة للعودة لمدينتهم، وإغلاق هذه المخيمات، مطمئنا أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم الخدمات ودعم أهالي المدينة في سبيل ذلك.