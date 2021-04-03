الحداد والمدعي العام العسكري يشهدان مراسم أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة العسكرية

أعلن مكتب المدعى العام العسكري، أنه تمت اليوم أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة العسكرية بمكتب المدعي العام العسكري والنيابات التابعة له.

استهلت المراسم بتلاوة القرآن الكريم وتحية النشيد الوطني ومن ثم أفتتح البرنامج العام بكلمة ترحيبية خالد سليمان المدعي العام العسكري تلتها كلمة وكيل النيابة جلال الحبيشي ومعاون النيابة حمزة أبو ستة حيث أكد السيد المدعي وكافة المتحدثون على أهمية أقامة هذه المراسم خاصة أنها تعتبر لأول مرة تقام منذ سنوات طويلة مؤكدين على أهمية دور العدلي والقضائي ومهام و واجبات العضو النيابي في المهام الموكلة والأمانة التي يحملونها على عاتقهم بالأخلاص والحرص والجدية في العمل تُجاه الله والوطن وهم قد أدُّو يمين القسم .

وعقب الكلمات قام الأعضاء الجدد بأداء اليمين القانونية ، و من ثم جرت مراسم التكريم بشهائد الشكر وتقدير والدروع التي منحت للعديد من الشخصيات الحاضرة من المؤسسة العسكرية وعلى رأسهم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي وأمر المنطقة العسكرية طرابلس ، وذلك نظير دورهم منقطع النظير في خدمة الوطن والمؤسسة العسكرية وترسيخ مبدء العدالة ودولة القانون .

و شهدت المراسم حضور كلا : من المدعي العام العسكري خالد ميلاد سليمان و الفريق ركن محمد الحداد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي واللواء عبد الباسط مروان آمر المنطقة العسكرية طرابلس واللواء الفيتوري غريبيل رئيس الأركان البرية واللواء جمال حدودي من رئاسة الأركان العامة والعميد علي الديب آمر جهاز حرس المنشآت النفطية والعميد فتحية الرياني من إدارة الشرطة العسكرية والعميد علي مقيلي رئيس المحكمة العسكرية الدائمة طرابلس وعميد طيار عبد الرحمن باني رئيس الهيئة العامة للقضاء العسكري الأسبق والمستشار عمرو أبوقطيفة الرئيس بمحكمة أستئناف طرابلس والأستاذ هشام احمودة رئيس نيابة جنوب طرابلس الأبتدائية والرائد عياد نجيم مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة ، كما شهدت المراسم حضور رئيس النيابة الكلية العسكرية طرابلس المحامي العام أ. نوري الوحيشي و رؤساء النيابات العسكرية و عدد من الضيوف الجهات العسكرية و الضبطية والقضائية ومعاوني النيابة المستهدفين لأداء اليمين القانونية