وزير الصحة يزور مصراتة لدعم المؤسسات الصحية

وصل وزير الصحة “الدكتور “علي الزناتي” إلى مدينة مصراتة -السبت- يرافقه وفد ضم مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بديوان الوزارة وفور استقباله بمقر ديوان المجلس البلدي مصراتة، عقد اجتماعاً حضره مديرو المراكز الطبية والصحية بالمدينة وعميد بلدية مصراتة “محمود السقوطري”.

وأعرب “السقوطري” خلال الاجتماع عن أمله في أن تدعم الوزارة المؤسسات الصحية بالمدينة وأن تستكمل مشروعاتها المتوقفة، مثل مركز مصراتة الطبي ومجمع العيادات، لما تمثله هذه المشروعات من أهمية للمواطن.

وقال “الزناتي” في هذا الصدد إن زيارته تأتي إدراكاً منه لما يعانيه المواطنون، وليقف على المشاكل التي تواجههم، مؤكداً أن لديهم ما يقدمونه للدفع بعجلة الخدمات الصحية إلى الأفضل وإنه على اطلاع بما يعانيه المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة من نقص في إمكانياته، فضلاً عن توقف أعمال استكمال مركز مصراتة الطبي.

وقال عضو المجلس البلدي -رئيس اللجنة الدائمة للصحة ببلدية مصراتة -“علي الناظوري”: (إن زيارة الوزير تأتي انطلاقاً من المسؤوليات الملقاة على عاتقه، والاطلاع على واقع القطاع الصحي في مصراتة ولتفقد المراكز الصحية،كون أن الصحة هي أولى أولويات أي مدينة).. وأضاف”الناظوري” : ( أن الوزير سيتفقد خلال زيارته عددا من المؤسسات الصحية بالبلدية، ومن بينها “مركز مصراتة الطبي”، والوقوف على آخر أعمال صيانته وتجهيزه، والمشاركة في افتتاح “مركز العلاج الفيزيائي).

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