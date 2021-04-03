الدبيبة من “ترهونة”: تحقيق العدالة أهم استحقاق في طريق المصالحة

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد «عبدالحميد الدبيبة»، بزيارة مدينة ترهونة رفقة وزراء الداخلية، والحكم المحلي، والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي، بإلإضافة إلى وزير الدولة لشؤون الرئيس، بغرض الوقوف على أحوال المدينة وأهلها.

وقدم رئيس الحكومة خلال الزيارة، واجب العزاء لأهالي الضحايا وذويهم وأطفالهم الذين استمع أيضا لمطالبهم المتمثلة في تسريع وتيرة التعرف على المفقودين، والعمل على اكتشاف باقي الأماكن المتوقع أن تكون بها مقابر جماعية، وتوفير المواد التشغيلية ومستلزمات اختبارات البصمة الوراثية، بإلإضافة إلى إنشاء محكمة مختصة بالنظر في هذه الجرائم.

وتعهد الدبيبة بالعمل على تلبية هذه المطالب وتحقيق العدالة التي هي أهم استحقاق في طريق المصالحة، مؤكدا على أن وزارتي العدل، والداخلية، ستطلعان بمهامهما في هذا الشأن.

من جهته، أوضح عميد بلدية ترهونة أن المدينة عانت أكثر من 7 سنوات من الانتهاكات في حق المدنيين، وأن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها داخل ترهونة مؤخرا، دليل كافٍ على ذلك.