تمهيدا لفتح الحدود مع الجزائر: دورة تدريبية في التحقيق الجنائي لأعضاء منفذ غدامس

أعلنت مصلحة المطارات الليبية، أن منفذ غدامس الحدودي – الدبداب بدأ أعمال التجهيز والصيانة للمرافق التابعة له تمهيدا لفتح حركة التبادل التجاري مع الجزائر منذ مدة ولا زالت متواصلة حتى هذه اللحظة، حيث أعضاء مصلحة الجمارك بمركز جمرك غدامس يواصلون الاستعداد والتجهيز لبدء العمل .

وأضافت في إيجاز صحفي، في ظل الاستعدادات الجارية ، أقامت الادارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة الجمارك دورة تدريبية في التحقيق الجنائي والإداري للرفع من كفاءة ومستوى الأعضاء في مجال التحقيق حيث استهدفت أعضاء مركز جمرك غدامس من ضباط وضباط صف وأعضاء قسم مراقبة الحدود البرية غدامس وأعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات غدامس وأعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات الزنتان واستمرت على مدى أربعة ايّام وبشكل مكثف .

وتضمنت محاضرات في مجال الإجراءات الجنائية من ضبط ومحاضر وجمع الاستدلالات وكيفية تحريز المواد المحظورة ، وغيرها من الإجراءات القانونية المتبعة في المنافذ الجمركية، وقد قام بالإشراف على الدورة كل من العقيد علي النفاتي والعقيد مصطفى السيد والعقيد عبدالفتاح عمارة وهم ضباط متخصصين في هذا المجال ، وفي نهاية الدورة وزعت شهائد النجاح والتكريم للأعضاء الذين حضروا الدورة التدريبية واجتازوها بنجاح .