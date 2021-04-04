وزير الاقتصاد يبحث مع شركات صينية تطوير البنية التحتية بليبيا

رأس وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً ضمَ عددا من الشركات الصينية الحكومية والخاصة أمس السبت، لبحث سُبل التعاون في مجالات الاستثمار وتطوير البنية التحتية بالدولة.

واستعرض الوفد نشاط الشركات الصينية في مجالات الإنشاءات وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية، كما تطرق لعدد من المشاريع التي أشرفت على تنفيذها بالدول العربية والأفريقية ومنها قيد التنفيذ.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع لتعزيز التعاون مع الشركات الصينية والأجنبية بشكل عام لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية بكافة المناطق بالدولة في مجالات الطاقة والمواصلات والإسكان والمرافق العامة.

وأشار الوزير أن الدولة الليبية لديها القوانين والتشريعات التي توفر الأمان والحماية للمستثمرين وستعمل على توفير كافة التسهيلات للشركات الأجنبية حتى تتمكن من تنفيذ المشاريع المستهدفة بكافة المناطق بالدولة.