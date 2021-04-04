 النقابة العامة للنقل الجوي تعلن عن إضراب عام للمطارات لحين تحقيق مطالبها

أعلنت النقابة العامة للنقل الجوي عن إضراب عام لكافة المطارات يوم غداً لتنفيذ هذا الإضراب من العمل بناء على عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ومجلس إدارة الشركة القابضة يوم 21 مارس الماضي.

وأوضحت النقابة في بيان لها، والعمل على التصدي للشركات المناولة بالقطاع الخاص وإلى كل من يتدخل فى تسيير أو تقديم الخدمات للشركات المتعاقدين معها.

يذكر أن البيان جاء على خلفية تعليق رحلات الخطوط الليبية والإفريقية بمطار مصراتة ومعيتيقة والمطارات المنطقة الجنوبية ومطار الزنتان لتأخر المرتبات أكثر من 26 شهر.