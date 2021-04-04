 النقابة العامة للنقل الجوي تعلن عن إضراب عام للمطارات لحين تحقيق مطالبها

أعلنت النقابة العامة للنقل الجوي عن إضراب عام لكافة المطارات يوم غداً لتنفيذ هذا الإضراب من العمل بناء على عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ومجلس إدارة الشركة القابضة يوم 21 مارس الماضي.
وأوضحت النقابة في بيان لها، والعمل على التصدي للشركات المناولة بالقطاع الخاص وإلى كل من يتدخل فى تسيير أو تقديم الخدمات للشركات المتعاقدين معها.
يذكر أن البيان جاء على خلفية تعليق رحلات الخطوط الليبية والإفريقية بمطار مصراتة ومعيتيقة والمطارات المنطقة الجنوبية ومطار الزنتان لتأخر المرتبات أكثر من 26 شهر.
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