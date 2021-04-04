ليبيا… حكومة الدبيبة تسابق الزمن لحل ملفات “ساخنة” وسط ضغوط متصاعدة

تسابق الحكومة الليبية الجديدة الزمن لحل ملفات ”ساخنة“، ومواجهة ”أجندة ثقيلة“ تتزاحم فيها الأولويات والمطالب في سياق زمني ضيق، يتسم بضغوط دولية للمضي نحو الانتخابات، نهاية العام الحالي؛ ما يهدد بإرباك عمل الحكومة، وفق ما يؤكده محللون.

ومنذ نيلها ثقة البرلمان الليبي، منتصف مارس/ آذار الماضي، طرحت حكومة عبدالحميد الدبيبة حزمة أولويات تمس الجانب الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي، وتبدو مختلف الملفات المطروحة أمامها على درجة عالية من الأهمية؛ ما بات يمثل عبئا ثقيلا على السلطات الجديدة، بحسب متابعين.

وقال الخبير والمحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي البشير الجويني في تصريحات نشرها موقع ”إرم نيوز“، إنّه ”بموجب اتفاق جنيف تبدو الأولوية الأولى هي الوصول بالبلاد إلى الانتخابات المقررة، في 24 ديسمبر / كانون الأول 2021، ثم إيجاد قاعدة دستورية لهذه الانتخابات وللمرحلة القادمة، بينما تتمثل الأولوية الثالثة في حل الملفات الإدارية والحياتية للمواطن“.

وأكد الجويني أنّ ”حكومة الدبيبة لن تكتفي بهذه الأولويات فقط؛ لأسباب متعددة منها أنه كان لديها سقف طموحات أكبر من الموجود، وضمت عددا كبيرا من مختلف الأطراف بما يوحي بأنّ عملها سيكون فيه تحديات كبيرة، حيث أصبح الحديث عن مسائل تتعلق بالرواتب الشهرية والمعيشة اليومية للمواطنين، إضافة إلى مسائل هيكلية تسعى إلى حلها“.

مدة غير كافية

لكن الجويني اعتبر أنه بالنظر إلى قصر المدة التي لا تزيد عن بضعة أشهر قبل تسليم مقاليد السلطة للحكومة المنتخبة، سيكون من الصعب بل من المستحيل الإيفاء بكل الالتزامات والتعهدات التي لم تنجح فيها الحكومات السابقة، مرجحا أن تكون المدة غير كافية لهذه الحكومة حتى تنجز المهمة.

من جانبه، رأى المحلل السياسي محمد صالح العبيدي أنّ الحكومة الليبية بعد ثلاثة أسابيع من بدء ممارسة مهامها، تواجه أجندة تداخلت فيها الأولويات، وتراكمت الملفات التي يبدو كل منها على قدر من الأهمية تجعله مقدّمًا على الآخر، ما قد يزيد من الضغوط المسلطة على الحكومة المقيدة بوقت محدود.

وأشار العبيدي في تصريح لموقع ”إرم نيوز“، إلى أنّ ”هناك أولويات مترابطة ومتزامنة لا يمكن أن تسبق إحداها الأخرى، ومنها الملف الأمني الذي يُعتبر مفتاحا لتوفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات، لكن هذا الملف يحتاج وقتا أطول بكثير من الأشهر المعدودة التي لا تزال أمام الحكومة قبل إجراء الانتخابات القادمة“، معتبرا أنّ هذه المفارقة تربك عمل الحكومة الحالية، وتضاعف من احتمالات عدم الوفاء بتعهداتها، وقد تضعها أمام ضغط الشارع من جهة، وضغط المجتمع الدولي من جهة ثانية“.

مجرد تسيير الأعمال

وبحسب المحلل السياسي هشام الحاجي، فإنّ حكومة بمواصفات حكومة الدبيبة هي حكومة انتقالية مهمتها تسيير الأعمال إلى حين إجراء الانتخابات القادمة، وليس مطروحا أمامها فتح الملفات الكبرى وإجراء الإصلاحات الهيكلية؛ لأنّ هذه المهمة موكولة إلى السلطات المنتخبة“، مشيرا إلى أنّ الأمر طُرح من قبل أمام الحكومات التي تعاقبت بعد 14 يناير / كانون الثاني 2011، وقبل المصادقة على الدستور في 2014 والمضي نحو انتخابات لتركيز حكومة ذات عهدة انتخابية كاملة.

وأشار الحاجي إلى أنّ الحديث عن ملفات ثقيلة مثل ملفات الفساد في عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة، وعن توحيد الجيش والأمن وحل الميليشيات وغيرها، يُعتبر في نظر المواطن البسيط ابتعادا عن الأولويات الحقيقية الملموسة، وعلى رأسها مواجهة جائحة ”كورونا“ ومعالجة الأزمات المعيشية للمواطن.

واعتبر الحاجي أن على حكومة الدبيبة أن تطرح خطابا واقعيا تصارح فيه الشعب الليبي بأن الوضع معقّد، والإصلاح يحتاج كثيرا من الوقت، وأنّ من صميم مهامها خلال هذه الأشهر القليلة تحسين الوضع المعيشي، والحد من حالات الانفلات الأمني وبدء إنعاش الاقتصاد، وهي خطوات أولية وضرورية للإعداد للانتخابات القادمة، وإرساء مناخ من الاستقرار يسمح بإنجاح هذا الاستحقاق.

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