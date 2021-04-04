مدير “الدعم المركزي” يبحث نتائج زيارته للمنطقة الشرقية

عقد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله في مكتبه بطرابلس-السبت- بمسؤولين من مكتب الشؤون الإدارية بالإدارة والمكلفان بعرض نتائج الزيارة التي قام بها المدير رفقة عدد من رؤساء المكاتب خلال الأسبوع الماضي للمنطقة الشرقية.

وناقش المجتمعون ما أسفرت عنه الزيارة من نتائج تهدف إلى توحيد كافة الإجراءات المتعلقة بمهام وخطط الإدارة في حفظ الأمن، بالاضافة لعدد من المسائل المهمة وعلى رأسها تنظيم القوة العمومية للإدارة.

وأكد “فتح الله” على ضرورة العمل المتواصل كي يتم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بتوحيد وتنظيم كافة مكاتب الإدارة وإحالة ما يتم الانتهاء منه لوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد “خالد مازن”، كي يتم إقراره بصورته النهائية.

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