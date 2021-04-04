امغيب: بأي صفة حضر المشري حفل تنصيب رئيس النيجر؟

انتقد عضو مجلس النواب سعيد امغيب تمثيل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، ليبيا في حضور حفل تنصيب رئيس النيجر.

وقال امغيب في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24″، “لاحظت كما لاحظ الجميع وجود المشري في حفل تنصيب الرئيس وقد تم استقباله استقبال رئيس دولة وليس رئيس مجلس استشاري جاء عن طريق اتفاق سياسي.

وأشار النائب إلى أن دور المشري السياسي يفترض أنه قد انتهى بعد التوافق على مخرجات حوار تونس جنيف واختيار مجلس رئاسي جديد يفترض أنه الممثل السياسي الوحيد للدولة

ورئيس حكومة وحدة وطنية شكل حكومته التي منحت الثقة وأدت قسم اليمين أمام البرلمان وهى الآن حكومة واحدة تمثل كل الشعب الليبي وترعى مصالحه في الداخل والخارج.

وتساءل: إذاً بأي صفة حضر المشري حفل تنصيب رئيس النيجر ؟ ومن يتحمل المسؤولية إن كان هذا خطأ كما أتصور ؟ أم أن الأصدقاء في النيجر لم يعلموا بما تم التوصل إليه في جنيف أم أنهم لا يعترفون به ؟

أ