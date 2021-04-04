النقابة العامة للمعلمين تحذر من شخص ينتحل صفة النقيب وتعلن تأجيل الاجتماع الدوري لمايو

قالت النقابة العامة للمعلمين، إنه بناء على قرار من النقيب العام عبدالنبي النف، وأعضاء النقابة العامة، تم تأجيل الاجتماع الدوري العام المزمع هذة الأيام في بلدية الجفرة إلى مابعد شهر رمضان وتحديداً يوم 15 مايو.

وأضافت النقابة في إيجاز صحفي، ن النقيب العام وأعضاء النقابة يحذرون من أي اجتماعات مشبوهة وغير شرعية من بعض الأشخاص المخلوعين والداعين بدس السم بالعسل وذلك من اجل عرقلة عمل النقابة الممنتحلين لصفات غير قانوية وبعض ضعاف النفوس وهم أحمد الذين المنتحل لشخصية النقيب العام وكل من محمد الفلاح و عمر العبار .

وتابعت النقابة، للأسف هؤلاء لاينتمون لأي جسم تشريعي تحت مظلة النقابة العامة برئاسة أ. عبدالنبي النف وأعضاءُه المحترمون ، لذلك أيها السادة المعلمين النشطاء والمهتمين بالشأن التعليمي وبعمل النقابة العامة الحاضنة لحقوقكم وتحت شرعية الدولة فإن ظهور اي جسم يحاول شق الصف فهذا الأمر لن يكون من أجلكم بل من أجل النيل من حقوقكم وطمس هوية المعلم وهوية نقابته احذروا ولا تنجروا وراء هؤلاء المزورين للحقيقة الراكضين وراء اطماعهم الخاصة ومصالحهم الشخصية .