النقابة العامة للمعلمين تحذر من شخص ينتحل صفة النقيب وتعلن تأجيل الاجتماع الدوري لمايو

قالت النقابة العامة للمعلمين، إنه بناء على قرار من النقيب العام عبدالنبي النف، وأعضاء النقابة العامة، تم تأجيل الاجتماع الدوري العام المزمع هذة الأيام في بلدية الجفرة إلى مابعد شهر رمضان وتحديداً يوم 15 مايو.
وأضافت النقابة في إيجاز صحفي، ن النقيب العام وأعضاء النقابة يحذرون من أي اجتماعات مشبوهة وغير شرعية من بعض الأشخاص المخلوعين والداعين بدس السم بالعسل وذلك من اجل عرقلة عمل النقابة الممنتحلين لصفات غير قانوية وبعض ضعاف النفوس وهم أحمد الذين المنتحل لشخصية النقيب العام وكل من محمد الفلاح و عمر العبار .
وتابعت النقابة، للأسف هؤلاء لاينتمون لأي جسم تشريعي تحت مظلة النقابة العامة برئاسة أ. عبدالنبي النف وأعضاءُه المحترمون ، لذلك أيها السادة المعلمين النشطاء والمهتمين بالشأن التعليمي وبعمل النقابة العامة الحاضنة لحقوقكم وتحت شرعية الدولة فإن ظهور اي جسم يحاول شق الصف فهذا الأمر لن يكون من أجلكم بل من أجل النيل من حقوقكم وطمس هوية المعلم وهوية نقابته احذروا ولا تنجروا وراء هؤلاء المزورين للحقيقة الراكضين وراء اطماعهم الخاصة ومصالحهم الشخصية .
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