افتتاح المركز التركي الليبي للعلاج الطبيعي في مصراتة

شهدت مدينة مصراتة -السبت- افتتاح المركز التركي الليبي للعلاج الفيزيائي في ضاحية “الزروق”،بحضور وزير الصحة وعميد بلدية مصراتة والقنصل التركي ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب.

يشمل المركز المتخصص في العلاج الطبيعي للرجال والنساء عدة مرافق صحية خدمية، منها قسم الأشعة التشخيصة الحديثة “الرنين -قياس هشاشة العظام – الموجات فوق الصوتية والأشعة السينية”.

كما يضم مركز العلاج الطبيعي بالزروق حوضي سباحة للعلاج المائي رجال وآخر للنساء، إضافةً إلى مختبر مصغر للتحاليل وصالتي رياضة واحد للرجال وثان للنساء- حسب ما نقله راديو مصراتة إف إم على منصته الإعلامية.

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