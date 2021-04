وصول أول شحنة من لقاح كورونا سبوتنيك v هذه الأثناء إلى مطار معيتيقة

The post أول شحنة من لقاح كورونا تصل إلى ليبيا appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية