وزارة الصحة: وصول 101 ألف جرعة لقاح «سبوتنيك» الروسي لطرابلس

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، وصول 101 ألف و250 جرعة لقاح مضاف لفيروس كورونا، من شركة سبوتنيك الروسية (Sputnik) إلى طرابلس، والتي تعد أول دفعة من لقاحات كورونا تصل إلى البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، «بتوفيق من الله ومن ثم جهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، وصول 101250 جرعة من شركة سبوتنيك الروسية (Sputnik) إلى طرابلس وتحت إشراف مباشر من وزارة الصحة».

وتابعت أنه سيتم تخزين اللقاح في المخازن التابعة للوزارة.

وتشهد الدولة الليبية حالة من التضارب الكبير حول مصير شحنة اللقاحات المقرر وصولها إلى أراضي البلاد، لتوزيعها على المواطنين، عبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

فأمس السبت، فوجئ الليبيون بثلاثة تصريحات رسمية حول موعد وصول شحنة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بين إعلان الوصول بالفعل وثاني يؤكد تأخر الوصول وإعلان موعد جديد وثالث يعلن عدم وجود معلومات حول ميعاد وصول تلك الشحنة.

التصريح الأول كان على لسان هشام بن مسعود، العضو باللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا، حيث أكد ظهر اليوم السبت أن الجزء الأول من اللقاح وصل بالفعل إلى ليبيا.

ثاني تلك التصريحات جاءت أيضا على لسان «ابن مسعود» لكنها تنفي الأولى وتؤكد أنّ ميعاد وصول اللَقاح المضاد لفيروس كورونا هو الخامسِ من شهرِ إبريل الجاري، وذلك بعد تصريحه بانتهاء وصولِها إلى ليبيا.

الثالث جاء من خارج ليبيا لينفي التصريحين السابقين ويوضح مدى وجود التضارب الكبير حول موعد وصول شحنة اللقاحات، حيث نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، ما أعلنته اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا في ليبيا حول وصل اللقاح إلى البلاد.