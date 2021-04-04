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الدبيبه: وصول أول دفعة من لقاح كورونا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه وصول أول دفعة من لقاح كورونا على أن تصل باقي الشحنات تواليا.

وقال الدبيبه في تغريدة له بموقع “تويتر” “أول الغيث قطرة، بحمد الله تمكنا من توريد أول دفعة من لقاح كورونا على أن تصل باقي الشحنات تواليا” وأضاف “أدعو الشعب الليبي للتسجيل في منظومة التطعيم وتمنياتي بالسلامة للجميع”.

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من جانبها أعلنت وزارة الصحة وصول 101250 جرعة من لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة سبوتنيك الروسية إلى طرابلس.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة وصول 101250 جرعة من لقاح كورونا الذي تنتجه  شركة سبوتنيك الروسية (Sputnik) إلى طرابلس، تحت إشراف مباشر من وزارة الصحة، وسيتم تخزين اللقاح في المخازن التابعة للوزارة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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