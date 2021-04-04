تحذير لليبيين.. قدوم موجة غازية سامة الى ليبيا (خريطة)

اشارت مراكز الارصاد الجوية، إلى قدوم موجة غازية سامة وضخمة قــد تؤثر على مناطق في شرق البلاد.

وذكر خبراء الارصاد في تقارير نشرت مساء السبت عن” وصول موجة ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكبريت (So2) تتجه نحو بلاد الشام ثم العراق وتركيا ومصر وشرق ليبيا وأقصى شمال غرب السعودية بحسب ماترصده الخرائط البيئية، والتي قذفها بركان اتنا في جزيرة صقلية الايطالية الذي ثار للمرة السابعة عشرة على التوالي ليلة البارحة”.

واضاف خبراء الارصاد ان” ثاني أُكسيد الكبريت يعتبر غاز سام ( لو أزداد تركيزه في الهواء)، عديم اللون له رائحة نفَّاذة، ويتكون بصورة طبيعية من النشاط البركاني، ومن تحلُّل المادة العضوية”.

وبحسب الخبراء فإنه” يمكن أيضًا تصنيعه عن طريق حرق الكبريت أو تسخين مركَّبات الكبريت المعدنية، اذ ينطلق هذا الغاز في الغلاف الجوي من معامل تكرير النفط والمصانع ومحطات توليد الكهرباء التي تستهلك الفحم أو النفط”.

واوضح خبراء الارصاد ” يتنفس الناس في هذا الجو ثاني أكسيد الكبريت الذي يعمل على تهييج أغشية العين والجهاز التنفسي، ويمكنه الذوبان في قطرات الماء ليكوِّن المطر الحمضي الضار”.

ويعد ثنائي أكسيد الكبريت من الملوثات حيث يعد من أحد مسببات الأمطار الحمضية ويؤثر ثاني أكسيد الكبريت على الأغشية المخاطية ويسبب التهاباً في الجهاز التنفسي كما يسبب الكحة وضيق التنفس وعدم الراحة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي