توقعات لحالة الطقس على ليبيا بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية

أخبار ليبيا24

نوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأحد رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأضاف المركز أن الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ، وتكون جنوبية غربية نهار هذا اليوم على المنطقة من مصراتة إلى سرت والدواخل وتكون نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار أحيانًا.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-25) مْ على المناطق من زوارة إلى زليتن وتكون ما بين (30- 36) مْ على باقي المناطق وتسجل انخفاضًا من مساء اليوم.

وأوضح المركز أن الطقس في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة السماء صافية إلى قليلة السحب، الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل إلى (60) كم/س على أغلب المناطق مثيرة للأتربة والغبار وتدني في الرؤية الأفقية أحيانا ، تتحول تدريجيا من ظهر يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29- 34) مْ وتسجل انخفاضًا يوم الثلاثاء.

وذكر المركز أن الطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا مما تسبب في إثارة للأتربة والرمال تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30- 36) مْ وتسجل انخفاضًا يوم الثلاثاء.

وأضاف المركز أن الطقس في الكفرة- السرير- تازربو السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27-31) مْ.

وأوضح المركز أن غروب الشمس علي مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:28)، وشروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:49)؟